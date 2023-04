Lazio-Torino 0-1, le pagelle: Provedel sorpreso, Luis Alberto spento, Zaccagni ingabbiato

di Enrico Sarzanini

La Lazio è stata sconfitta all'Olimpico per 1-0 dal Torino in una partita della 31esima giornata di serie A. Per i granata il gol è stato segnato da Ilic al 31' del primo tempo. La squadra di Sarri resta seconda a -14 dal Napoli capolista.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 4,5

Reattivo al 20' sul diagonale di Radonjic che respinge in angolo ma sul tiro dalla distanza di Ilic si fa sorprendere e subisce un gol che non è da lui. Nella ripresa tiene in vita la Lazio respingendo la botta di Radonjic.



MARUSIC 6

Conferma di essere costante nelle prestazioni: la sua è una gara pulita, senza nessun tipo di sporcatura ma se non girano tutti la Lazio si inceppa. (35' st Pellegrini 6: entra con il piglio giusto peccato sia tardi).



PATRIC 6

Gara di alti e bassi parte malissimo poi è bravo a rimediare all'errore di Romagnoli che si perde Radonjic. Da quel momento la sua è una partita lineare. (24' st Casale 5,5: con lui la difesa corre meno pericoli).



ROMAGNOLI 5,5

Una giornata a di poco storta si perde subito Radonjic che per sua fortuna impatta contro Patric, in avvio di ripresa è in ritardo su Singo e si becca il giallo.



HYSAJ 5,5

Una giornata storta anche per lui. Poco efficace in fade difensiva è assolutamente evanescente quando la Lazio si proietta in avanti. (24' st Lazzari 6: spinge a dovere ma non si passa)



MILINKOVIC 5

Come al solito qualche giocata di troppo e mai la giusta convinzione per far valere il suo strapotere tecnico con un avversario modesto.



VECINO 5

In campo al posto dello squalificato Cataldi non riesce mai ad innescare l'azione e quando il Toro si affaccia in avanti va in affanno. (9' st Marcos Antonio 6,5: prova a reagire e lo fa con grinta e carattere).



LUIS ALBERTO 5

Questa volta non riesce mai ad illuminare la scena. Parte con le migliori intenzioni ma quando capisce che non è giornata tira i remi in barca.



PEDRO 5

Parte dai suoi piedi il cross in avvio per Zaccagni chje sfiora il vantaggio ma è l'unica fiammata di una gara mai dentro e sempre in affanno. (9' st Immobile 6: costretto ad entrare nonostante la costola rotta fa quello che può in questa condizione).



ANDERSON 5,5

Vive di fiammate, come la Lazio, ma non riesce mai ad accendersi seriamente a trovare il varco giusto per provare ad impensierire Vanja Milinkovic.



ZACCAGNI 5,5

Sfiora subito il gol di testa po resta ingabbiato tra le maglie della difesa granata che lo marca a uomo e non gli lascia un attimo di respiro.



SARRI 5

Una Lazio troppo brutta per essere vera. Mai seriamente in partita che non riesce ad impensierire un Torino quadrato che ha rischiato pochissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 20:27

