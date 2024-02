Infortunio Osimhen in Cagliari-Napoli, cosa è successo e come sta l'attaccante

Paura sulla panchina del Napoli e per i tifosi che hanno visto Victor Osimhen accasciarsi in campo all'85' nella partita contro il Cagliari. Dopo un contrasto di gioco, l'attaccante nigeriano ha avuto la peggio ed è rimasto a terra, con lo staff medico che è entrato per soccorrerlo. Mentre parlava con sanitari e compagni, il numero 9 ha toccato il flessore destro e Calzona ha deciso di sostituirlo.

Cosa è successo

Victor ha accusato un affaticamento muscolare dovuto anche dalle fatiche della Coppa d'Africa. Il torneo si è concuso due settimane fa e da quel giorno è tornato a disposizione del club. Nella giornata di ieri, poi, Osimhen ha svolto lavoro in palestra anche a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito debilitandolo. Condizioni non al meglio per il nigeriano. Situazione da valutare nei prossimi giorni.

