I timori di Donnarumma: «Mi auguro che domani San Siro non mi fischi»

I fatti sono ancora freschi nel tempo. Gigio Donnarumma a maggio lascia il Milan a parametro zero e si accasa successivamente al Paris Saint-Germain (ufficialmente dopo l'Europeo). Ma sono altrettanto fresche nel tempo le gesta di giugno e luglio del portierone, miglior giocatore dell'Europeo vinto dagli azzurri di Roberto Mancini anche grazie agli interventi ai rigori in semifinale contro la Spagna e in finale contro l'Inghilterra.

Domani l'incrocio del destino: Donnarumma tornerà a San Siro forse da portiere migliore del mondo, ma con il timore di un'accoglienza non proprio positiva per i fatti rossoneri: «Sono emozionato di tornare. Milano e il Milan sono stati una parte importante della mia vita. Spero non ci siano fischi per me, anche perché avremo bisogno dei nostri tifosi», ha detto Gigio nella conferenza stampa dal ritiro interista di Appiano Gentile.

Il tam-tam sui social lascia però presagire una pioggia di fischi per Donnarumma, già bersaglio in estate di condannabili striscioni con insulti e minacce fuori da Milanello da parte degl ultras del Diavolo. Il tutto in attesa della semifinale di Nations League di domani al Meazza contro la Spagna, nella riedizione della semifinale di Euro2020: «Non sarà una gara semplice. All'Europeo fu difficile e anche stavolta dovremo dare il 100%, assicura Donnarumma.

«Alla Nations League teniamo in modo particolare, anche perché è un confronto di culture calcistiche. Speriamo di ripetere il risultato dell'Europeo, nella speranza di non arrivare ai rigori», ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina. Ferma, infine, la condanna per i cori razzisti indirizzati domenica a Firenze ai napoletani Osimhen, Anguissa e Koulibaly: «È una vergogna sentire ancora queste cose». Così Donnarumma.

Per quanto riguarda il gruppo azzurro, il ct Mancini ha rimpiazzato gli infortunati Immobile Toloi con Kean e Calabria. Out pure Pessina: è stata inviata all'Uefa la richiesta di sostituzione con Dimarco. Resterà così in Under 21 Tonali. È stato infine presentato il logo istituzionale della Figc, ideato dall'agenzia Independent Ideas di Lapo Elkann.

