È morto Gildo Giannini, il papà di Giuseppe: portò Francesco Totti alla Roma

Gildo Giannini si è spento oggi ad 82 anni dopo una lunga malattia. Per chi non lo sapesse era il papà di Giuseppe Giannini, il Principe di Roma che proprio il 14 giugno di 30 anni fa segnava contro gli Usa a Italia ’90. Ma bisogna dire grazie a Gildo anche per un altro grandissimo regalo fatto alla Roma. Fu lui, infatti, a portare Francesco Totti alla Roma essendo responsabile del settore giovanile e grande amico della famiglia dello storico capitano. Gildo, che appare in una foto accanto a Viola mentre stringe la mano a un giovanissimo Totti, è stato anche storico responsabile dell’Almas Roma. Un’istituzione del calcio capitale che oggi lo piange insieme al figlio Peppe e a tutta la sua famiglia.



“Francesco è stato portato alla Roma da Gildo Giannini, ed è doveroso ricordarlo. Cioè lo stesso dirigente che, quando smisi di giocare, mi ha dato la possibilità di cominciare a lavorare nel settore giovanile della Roma dove ho incontrato Francesco”, disse Bruno Conti in un'intervista a il Messaggero. Totti lo ricordava così nel suo libro: "Finché la palla non entra, non hai fatto niente”, era il suo motto. Stravede per me perché gli ricordo com’era suo figlio, Giuseppe. Il Principe. Il Capitano della Roma” Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 22:53



