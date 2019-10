Genoa-Brescia 3-1, Thiago Motta esordio ok: azzecca i vambi e vince la partita

Sabato 26 Ottobre 2019, 19:46

Thiago Motta cambia e vince. Il 3-1 rifilato al Brescia rappresenta una grande boccata di ossigeno per l’anemica classifica di un Genoa a secco di successi da 2 mesi ma soprattutto 5 volte sconfitto nelle ultime 6 uscite sotto la guida di Andreazzoli. La partita è decisa dai cambi: sullo 0-1 (magistrale punizione di Tonali), nei primi 20 minuti della ripresa Thiago Motta inserisce Agudelo, Pandev e Kouamè ed è, da tutti e tre, ripagato con reti di pregevole fattura. Corini si deve così leccare le ferite: pesa sugli equilibri difensivi l’uscita per infortunio di Chancellor e, sul fronte offensivo, incide negativamente un indisponente Balotelli.LA PARTITA Thiago Motta vara un coraggioso 3-4-1-2. Il sacrificato è Kouamè, Lerager agisce a sostegno di Pinamonti e Gumus. Balotelli torna a guidare l’attacco dal primo minuto, Corini gli affianca Ayè con Spalek trequartista. La tifoseria organizzata del Genoa entra in gradinata Nord 8 minuti dopo l’inizio della partita in segno di protesta nei confronti della dirigenza.Mezz’ora di ritmi bassi, di vana ricerca della profondità da parte di entrambe le squadre. Al 10’ Ayè controlla male un ottimo pallone a centro area, al 27’ Gumus chiama Joronen all’intervento a terra. La partita procede senza scossoni sino al 34’. Punizione da sinistra, la parabola disegnata da Tonali è beffarda e si infila sotto il set sinistro della porta di un Radu tutt’altro che esente da colpe. Corini è obbligato a sostituire l’infortunato Chancellor con Gastaldello. La reazione del Genoa è in una percussione di Gumus da sinistra, neutralizzata in tuffo da Joronen.Thiago Motta inserisce Agudelo per Radovanovic subito dopo l’intervallo, Pandev per Lerager poco prima del quarto d’ora e Kouamè per Gumus al 20’. Tre cambi decisivi. Su azione d’angolo, l’ivoriano svetta di testa e colpisce la traversa. Poco dopo, Pinamonti cattura il pallone dopo un errato controllo di Gastaldello e lo scodella per il diagonale vincente di Agudelo. Il Genoa prende ulteriormente coraggio: alla mezz’ora, su cross di Ghiglione, spettacolare semirovesciata e Joronen è di nuovo battuto. Il Brescia è sotto choc, Pandev lo castiga ancora al 35’ grazie all’assist di uno scatenato Kouamè. Tutti i nuovi entrati iscrivono così il loro nome nel tabellino dei marcatori. Il Genoa si rimette in moto e, con questa vittoria, abbandona almeno provvisoriamente la zona retrocessione dove, invece, è risucchiato proprio il Brescia.