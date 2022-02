Paura per Franck Ribery: lieve trauma cranico dopo un incidente d'auto

Paura per Franck Ribery, l'ex fantasista di Bayern Monaco e Fiorentina, ora in forza alla Salernitana: il calciatore francese ha avuto un incidente stradale e ha riportato un lieve trauma cranico, secondo quanto rende noto una nota del club campano. «A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L'atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni», si legge nel comunicato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 15:16

