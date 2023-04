Fiorentina-Cremonese: le emozioni della semifinale di Coppa Italia

Dopo il 2 a 0 conquistato a Cremona, la Fiorentina conquista la sua decima finale di Coppa Italia. Il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma saranno proprio i viola a contendere il titolo all'Inter, campione in carica che - nella doppia sfida alla Juventus - aspettava di conoscere il proprio avversario. La semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese finisce con un pareggio a reti inviolate.

Coppa Italia: la Fiorentina conquista la finale

Forte del vantaggio acquisito nella gara d'andata (firmato da Cabral e Nico Gonzalez), la Fiorentina conquista la sua decima finale di Coppa Italia in una partita che non gode di grandi emozioni. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in un'atmosfera da grandi occasioni, i ragazzi di Vincenzo Italiano nel primo tempo pressano la Cremonese di Ballardini, ma le occasioni da gol scarseggiano.

Nel secondo tempo il canovaccio della partita non cambia: i padroni di casa premono, mantengono le redini del gioco e dimostrano di un'ottima forma fisica - nonostante i tanti impegni ravvicinati -. L'ultima forza della Serie A non sembra avere la forza di ribaltare un risultato già compromesso.

Nel finale la gara diventa spezzettata: molti falli e poco gioco, una situazione che va a vantaggio dei padroni di casa che, senza soffrire e particolari sforzi, conquista il pass per la finale con un 0 a 0. Le emozioni non sono mancate: Dodò infiamma il tifo del Franchi - il migliore in campo di questa sera -, Cabral e Nico Gonzalez ci provano, ma non centrano lo specchio della porta e alla fine è festa per il popolo viola che attendevano una finale dal 2014.

La finale

Il 24 maggio saranno Fiorentina e Inter a giocarsi la Coppa Italia. Le due squadre che in campionato hanno faticato più del dovuto, sono entrambe in corsa in Europa - Champions League e Conference League -e, dopo lo scudetto praticamente già in terra partenopea, saranno le prime due italiane a contendersi un trofeo. Per i viola sarebbe il primo successo dell'era Commisso, a 23 anni dall'ultimo trionfo nella competizione. Mentre per l'Inter sarebbe una riconferma, dopo il trionfo raggiunto lo scorso anno contro la Juventus.