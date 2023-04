Napoli-Salernitana rinviata, il sindaco di Salerno sui social: «Adesso posticipate Salernitana-Fiorentina»

di Redazione Web

«Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana-Fiorentina già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio». È quanto afferma sui social network il sindaco di

Salerno, Vincenzo Napoli, dopo il rinvio della partita tra Napoli e Salernitana in vista della festa scudetto.

Napoli, la festa scudetto preoccupa: ospedali da campo, auto e moto mediche nelle piazze

Napoli-Salernitana posticipata a domenica: è ufficiale. Il nuovo orario della partita per la festa scudetto

Napoli Salernitana il rinvio fa discutere a Salerno

«La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita del Diego Armando Maradona Napoli-Salernitana è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti - afferma il sindaco -, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata che, allo stato dei fatti, si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione».

La richiesta social

«Chiediamo alle autorità competenti - conclude Napoli su Facebook - alla Lega di Serie A ed ai titolari dei diritti televisivi di posticipare, come peraltro è stato già fatto per il match Udinese-Napoli, anche il match Salernitana-Fiorentina per consentire alla formazione granata di poter giocare con il giusto riposo un incontro importantissimo per il raggiungimento del traguardo salvezza». Una richiesta che risulta molto difficile da poter attuare, visto che il calendario della Fiorentina è scandito non solo dagli impegni di campionato, ma anche a quelli di Coppa Italia e Conference League. L'effetto domino - in questo caso - non sembra essere attuabile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA