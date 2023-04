Fiorentina-Atalanta 1-1, Cabral su rigore riprende la Dea

Il posticipo di serie A Fiorentina-Atalanta si è concluso 1-1. In gol nel primo tempo l'atalantino Maehle, pareggio viola nella ripresa con Cabral su rigore concesso al Var.

Al Franchi il danese sblocca la gara, poi l'attaccante dal dischetto fa 1-1 nella ripresa. Sportiello protagonista con diverse parate decisive. Ora i viola sono attesi dalla sfida di Conference League, il ritorno casalingo contro il Lech Poznan. Con questo risultato la Fiorentina sale a quota 42 punti in classifica, mentre l'Atalanta è a 49 punti a -4 dalla zona Champions League.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Terzic (27' Biraghi); Castrovilli (46'st Bianco), Mandragora; Ikoné (1'st Brekalo; 19'st Sottil), Barak (19'st Bonaventura), Gonzalez; Cabral. (31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 16 Ranieri, 23 Venuti, 98 Igor, 32 Duncan, 48 Kayode, 99 Kouame, 8 Saponara, 7 Jovic). All. Italiano

Atalanta (3-5-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (32'st Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Zapata (39'st Boga), Hojlund (25'st Muriel). (1 Musso, 31 Rossi, 5 Okoli, 28 Demiral, 93 Soppy, 45 Muhameti, 43 Bernasconi). All. Gasperini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 37'pt Maehle, 11'st Cabral (rig.).

Angoli: 4-1 per la Fiorentina Recupero: 1' e 7' Ammoniti: 37'pt Maehle per esultanza polemica, 15'st Ederson per gioco falloso, 26'st Toloi per gioco scorretto, 30'st Quarta per gioco falloso. Spettatori: 29.628, incasso 452.813,00 euro.

