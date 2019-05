Bernardeschi, furto in casa del calciatore juventino mentre gioca il derby: la fidanzata mette in fuga i ladri

Brutta avventura per Federico Bernardeschi. Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri hanno provato a entrare nella sua casa in collina. Come anticipato dalle pagine locali del quotidiano La Stampa, gli intrusi sono stati messi in fuga dalla fidanzata del calciatore. La ragazza, rincasando, aveva trovato la porta blindata divelta (è probabile che sia stata utilizzata una spranga di ferro).



