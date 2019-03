Eintracht Francoforte-Inter alle 18.55 La Diretta Spalletti cerca di ipotecare i quarti

Ultimo aggiornamento: 17:09

Eintracht Francoforte ed Inter scendono in campo questa sera per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League: i tedeschi, che in Bundesliga viaggiano nella parte medio alta della graduatoria, nei sedicesimi di finale hanno superato l'ostico ed esperto Shakhtar Donetsk mentre i nerazzurri, scesi dalla Champions League dopo la clamorosa eliminazione all'ultima giornata quando il passaggio di turno sembrava alla portata, hanno avuto agevolmente la meglio del Rapid Vienna.