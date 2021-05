Donnarumma, Maldini ufficializza l'addio: «Le nostre strade si dividono, gli auguro il meglio»

Paolo Maldini rompe il silenzio su Gigio Donnarumma e ufficializza di fatto l'addio. Il giorno dopo l'arrivo a Milano di Mike Maignan, portiere francese del Lille che ieri ha sostenuto le visite mediche e che si appresta a diventare il nuovo portiere del Milan, l'ex capitano rossonero e attualmente direttore generale dell'area tecnica è intervenuto sull'argomento del mancato rinnovo dell'estremo difensore della Nazionale azzurra, in scadenza il 30 giugno e destinato a lasciare il club.

Leggi anche > Caos Inter, Conte verso l'addio: ipotesi Inzaghi e Mihajlovic

In collegamento con il canale Twitch ufficiale del Milan, Maldini ha risposto a una domanda dei tifosi su Donnarumma, di fatto dandogli l'addio. «Dobbiamo ringraziare tutti i giocatori di quest’anno. Gigio è stato un protagonista, un leader, spesso il capitano - ha detto il dirigente rossonero - A volte la gente fa fatica a capire cosa voglia dire essere professionisti: un professionista è spesso pronto a cambiare casacca».

«Capisco che sia difficilmente accettabile, ma è ormai sempre piu difficile trovare carriere che inizino e finiscano nello stesso posto. Gigio non ha comunque mai mancato di rispetto al nostro club: le nostre strade si dividono e non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui», ha concluso Maldini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA