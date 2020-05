Lega di Serie A compatta: «Portiamo a termine la stagione»

La volontà unanime di «portare a termine la stagione» della Serie A, interrotta per l'emergenza coronavirus, è stata ribadita dall'Assemblea della Lega di A, riunita in teleconferenza per discutere della questione dei diritti tv e delle rate ancora in riscossione dai broadcaster. La posizione dei 20 club, che ribadisce quanto fissato lo scorso 21 aprile, arriva all'indomani delle parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che aveva sottolineato come se non si troverà un accordo per la modifica del protocollo per la ripresa, il Governo si assumerà la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione. Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Maggio 2020, 13:25



