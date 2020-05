Coronavirus, Sassuolo e Bologna danno il via libera agli allenamenti individuali nei propri centri sportivi. Anche la Sardegna da l'ok

Il Sassuolo calcio ha diffuso una nota per precisare le possibilità di un ritorno agli allenamenti , spiegando che «a seguito dell'Ordinanza del 30 aprile 2020 - Decreto 74/2020 della Regione Emilia Romagna con la quale, a far data dal 4 maggio, saranno consentiti, in strutture a porte chiuse, gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti l'utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative». «Sarà consentito agli atleti esclusivamente l'accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi alla struttura del Centro Sportivo (spogliatoi, palestre, uffici) -si specifica nella nota della società neroverde-. Alle sedute individuali, che si articoleranno nell'arco delle mattinate, dal lunedì al venerdì, con l'utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all'ora (un atleta per ogni metà campo), non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza». «Resta inteso che l'accesso al Mapei Football Center e al parcheggio esterno antistante l'ingresso continuerà ad essere interdetto a qualsiasi altra persona che non sia compresa nei soggetti sopra indicati», conclude il Sassuolo.



Dopo il Sassuolo, da martedì anche i calciatori del Bologna potranno accedere al centro tecnico di Casteldebole per allenarsi in maniera individuale. Lo comunica la società, dopo l'ordinanza regionale che consente questo tipo di allenamento nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse. I giocatori della prima squadra, fa sapere la società, avranno la facoltà di proseguire l'attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico. Sarà consentito agli atleti esclusivamente l'accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l'allenatore e i collaboratori tecnici.



Anche la Regione Sardegna apre agli allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi, autorizzando un rientro in campo dei calciatori del Cagliari o dei cestisti della Dinamo Sassari. Lo ha annunciato il governatore Christian Solinas illustrando l'ordinanza regionale in vigore dal 4 maggio. «Potranno riprendere individualmente gli allenamenti all'interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse ma all'aria aperta», ha spiegato ai cronisti in videoconferenza. Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 20:15



