«Immobile ce l'ha l'elicottero?», il calciatore insultato sul web. La moglie si sfoga: «Mostri»

Haters all'attacco contro Ciro Immobile . Il calciatore della Lazio continua ad essere bersaglio di odio sui social. Stavolta l'insulto arriva il giorno della morte di Kobe Bryant , il campione di Nba morto in un incidente aereo. Ed è feroce.

Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?

. La moglie del bomber biancoceleste, Jessica, si è sfogata su Instagram e ha commentato amareggiata:

Povertà d'animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole







Lunedì 27 Gennaio 2020, 15:08

», ha scritto qualcuno sul web