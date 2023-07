Calciatore fa coming out in diretta nel reality: «Sono pansessuale, amo anche gli uomini»

di Redazione web

Quando si partecipa ad un reality show bisogna essere disposti a mettersi a nudo per mostrare al pubblico la propria essenza. Lo ha capito molto bene un ex giocatore che durante la diretta della puntata del reality show a cui sta partecipando, il Grande Fratello Messico, ha deciso di fare chiarezza con se stesso e con gli altri e dichiarare a tutti la sua sessualità. Sono settimane che il suo orientamento viene messo in dubbio, ma l'ex calciatore non aveva ancora trovato il coraggio di accettarsi, finché in lacrime ha confessato.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Il coming out in diretta

L'ex calciatore Nicola Porcella ha fatto coming out durante l'ultima puntata del Grande Fratello, reality show a cui sta partecipando in Messico. Durante la diretta, una concorrente ha deciso di aprirsi con Nicola per farlo sentire a proprio agio e, magari, spingerlo ad una confessione. Wendy Guevara ha detto: «Prova a sentirti libero di parlare e di pensare a chi sei davvero. Con noi puoi davvero lasciarti andare. Te ne parlo perché penso che tu non sappia dove andare, hai paura di fare il tuo percorso di vita sincero. Ti potrebbero piacere sia uomini che donne, vieni ti abbraccio. Facciamo così, diamoci la mano e diciamo chi siamo. Io sono una ragazza trans e amo il corpo degli uomini.

Nicola si è sentito al sicuro e libero di poter dire, tra le lacrime: «Ciao a tutti, io sono Nicola e ora accetto il fatto di essere un uomo pansessuale che ama anche altri uomini». Il ragazzo era molto scosso dalla sua ultima dichiarazione perché era la prima volta che ammetteva al pubblico e a se stesso il suo orientamento sessuale, nonostante questo fosse stato un argomento molto dibattuto nelle scorse settimane.

Wendy, la concorrente transessuale, ha cercato di consolarlo: «Sappi che non sei solo, che io ti sostengo qui dentro e che non devi avere paura di essere giudicato per ciò che sei. Voglio che tu ti senta al sicuro. Qui siamo tuoi amici e ti accettiamo per quello che sei davvero. Se hai bisogno di un abbraccio o di parlare io ci sono sempre ricordalo. Sei un attore, un concorrente, ma prima di tutto un uomo che deve amare se stesso».

Il pubblico ha apprezzato molto questo momento così delicato e il modo in cui il programma, composto da conduttrice e autori, ha deciso di affrontare la situazione, senza essere troppo invadente e lasciando il proprio tempo al concorrente che si è sentito libero di esprimersi.

