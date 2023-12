Bonucci-Roma, affare saltato? La svolta a sorpresa: «I Friedkin cambiano obiettivo»

di Redazione web

Salta l'arrivo di Bonucci alla Roma? Nelle ultime ore ci sarebbe stato un passo indietro dei Friedkin, non convinti dalle cifre da spendere per un giocatore di 36 anni. A raccontarlo è il Corriere dello Sport. Se confermato, i giallorossi cambierebbero dunque obiettivo di mercato. Il difensore resta una priorità per Mourinho, che oltre al lungodegente Smalling, a gennaio dovrà fare a meno anche di Ndicka, in partenza per la coppa d'Africa.

Bonucci aveva già dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma, che sembrava in dirittura d'arrivo. L'ultimo via libera però, quello della proprietà giallorossa, non sarebbe arrivato. Ora Tiago Pinto dovrà puntare altrove.

