Bobo Tv, Vieri annuncia i sostituti di Adani, Cassano e Ventola: c'è un nome a sorpresa

Dopo la separazione dagli amici storici Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, Bobo Vieri tira dritto per la sua strada. Nella seconda puntata del suo «Bobo Vieri Talk Show with Special Guest» ci saranno come ospiti altri amici dell’ex attaccante. Chi sono? Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti.

Chi sono gli ospiti

Il brasiliano è l’ex compagno di squadra di Vieri ai tempi dell’Inter, che ha vissuto un finale di carriera a dir poco controverso; Amoruso e Iuliano hanno giocato con Bobo ai tempi della Juventus; Diamanti ha terminato la sua carriera in Australia e adesso allena il Melbourne City Youth. I quattro ex giocatori sono chiamati a non far rimpiangere Adani, Cassano e Ventola, protagonisti fino a pochi giorni fa della trasmissione, sempre sulla Bobo TV, «Calcio con la F».

La puntata precedente

Nella prima puntata, quella di lunedì 6 novembre, ha invitato volti nuovi: youtuber e content creator, con i quali ha parlato di calcio. Inoltre, nel finale c’è stata la comparsata dell’amico Cristian Brocchi. E i tre «ex amici»? Attorno al loro futuro c’è molta curiosità. Sui social la maggior parte degli utenti è sicura: stanno preparando la controffensiva a Bobo Vieri. Un programma tutto loro, che potrebbe fare concorrenza a quello dell’ex attaccante. Sempre di tema calcistico, ovviamente. Tuttavia, c’è ancora chi spera nella tregua tra i quattro contendenti.

