Diretta Benfica-Juventus 3-1: portoghesi scatenati nel primo tempo, bianconeri in difficoltà

Per la Champions League della Juventus è arrivato il momento della verità. I bianconeri sono terzi nel girone H a quota 3 punti dietro a Psg (8), e Benfica (8), per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi dovranno vincere le prossime due partite (in trasferta contro i portoghesi e in casa contro i parigini) e augurarsi che almeno una tra le due capolista non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa. Sarebbe la prima eliminazione dal girone dalla stagione 2013/14, quando sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte. Il Benfica ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro la Juventus in competizioni europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in Europa League nel 2014. Il pareggio per 1-1 a Parigi ha prolungato anche l'imbattibilità dei portoghesi, arrivati a 17 gare senza sconfitte; in caso di diciottesima la squadra di Roger Schmidt blinderebbe la qualificazione tra le migliori sedici d'Europa per la seconda volta consecutiva.

Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 21:00; la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 HD e in streaming su Mediaset Infinity e Mediaset Infinity +. Il match sarà visibile anche per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 252, in streaming su Sky Go e su Now Tv. La diretta testuale su ilmessaggero.it

