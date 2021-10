Atalanta-Milan in diretta LIVE alle ore 20:45: probabili formazioni

Atalanta-Milan, alle 20:45, al Gewiss Stadium, metterà il punto (esclamativo) sulla settima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Una gara ad alta classifica e ad alto contenuto emozionale quella tra le due squadre lombarde, che hanno bisogno entrambe di vincere (e ci mancherebbe) per continuare nella cavalcata dei primi turni, ma soprattutto per non lasciar fuggire il Napoli, oggi atteso dalla Fiorentina. Ecco le probabili formazioni di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

