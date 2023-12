L'Al-Hilal di Milinkovic batte Ronaldo, il presidente entra negli spogliatoi e annuncia il premio partita: boato tra i calciatori

di Redazione Web

Il presidente dell'Al-Hilal, Fahad bin Nafel, ha comunicato ai giocatori che avrebbero ottenuto una "ricompensa" di 100mila riyal ciascuno, pari a circa 25mila euro, per la vittoria contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nel derby di Riyad. La notizia ha scatenato la festa nello spogliatoio, e la squadra è impazzita dopo la vittoria per 3-0 contro gli avversari, consolidando così la loro leadership in campionato.

Une récompense de 25K pour la victoire face à Al Nassr de la part du président Fahad Bin Nafel 😂pic.twitter.com/hj2vyH5cuQ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 1, 2023

Nel King Fahd International Stadium, l'Al Hilal è stato guidato da Sergej Milinkovic-Savic e Aleksandar Mitrovic, autori dei gol decisivi contro i contendenti per il titolo. Grazie a questa vittoria, il club allenato da Jorge Jesus ha ampliato il distacco in classifica, ora a +7, segnando la prima significativa fuga della stagione.

Uno scontro al vertice importantissimo la cui tensione si poteva ammirare anche sugli spalti. I tifosi di casa hanno cercato di mettere pressione a Ronaldo, cominciando a cantare «Messi, Messi, Messi» in direzione del portoghese, che al termine del match, mentre si dirigeva verso il tunnel degli spogliatoi, ha mandaro baci al pubblico mentre sorrideva.

