Ajax-Juve, fermati 120 ultrà bianconeri: avevano spray al peperoncino e manganelli

Ultimo aggiornamento: 20:50

sono stati fermati ad Amsterdam prima diperché «avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio». È quanto ha annunciato il ministro dell'Internoin una direttachiedendo ai tifosi che si trovano nella capitale olandese per seguire l'incontro tradi «tenere la testa sulle spalle». «Il calcio è bello, lo sport è bello - ha aggiunto - però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando».Il gruppo, si legge sul sito del De Telegraaf, era ine si trovava nelle vicinanze della 'Johan Cruijff Arenà, dove stasera è in programma l'andata dei quarti di Champions, Ajax- Juventus. Secondo quanto riferito dai media che riportano notizie di fonte della polizia, i tifosi della Juventus sono stati arrestati e trasferiti in autobus in un centro di detenzione. Tra l'altro, immagini diffuse da Sky, mostrano l'uso di idranti e fumogeni da parte della polizia verso i gruppi di tifosi nei pressi dello stadio.