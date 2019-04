Bimba costretta a tonno e cracker, Candreva ha fatto il versamento alla scuola elementare

Candreva

«Antonio Candreva ha dato la sua disponibilità a dare un contributo per saldare i conti della mensa scolastica, ma visto che era già stato saldato dal Comune, ci siamo accordati con lui e con il suo collaboratore, di dare un contributo generico per la nostra scuola». Lo ha detto il sindaco della cittadina della Bassa veronese, Andrea Girardi. Il denaro del centrocampista interista, si è appreso, verrà utilizzato per le attività dell'istituto.

Il sindaco leghista di, Andrea Girardi, sulla vicenda della piccola alunna di una elementare, ha comunicato che. All'elementare di Minerbe () si era verificato il caso di un'alunna di una famiglia straniera costretta a mangiare tonno e cracker perché i genitori non potevano pagare il buono mensa.