Adani, Cassano e Ventola rompono il silenzio: «Stiamo tornando». Il messaggio criptico sui social

di Redazione web

Indizio social di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola che hanno pubblicato un video sui social, annunciando il loro ritorno sul web. Manca poco alla nuova Bobo Tv che naturalmente non comprenderà Bobo Vieri dopo le divergenze dei mesi scorsi.

«Voglio dire ai pagliacci, buffoni e pezzi di m…. stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti». Senza mezzi termini Cassano nel video ripreso da Lele Adani che ha cercato di stemperare i toni limitandosi a sottolineare solo una frase: «Tre è il numero perfetto». «Ci saremo io barba fine e lo sceneggiatore (Ventola ndr) - prosegue il barese - Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando».

Insomma il trio ha lanciato un messaggio chiaro. Sta per prendere vita un nuovo format che certamente seguirà le orme della Bobo Tv ma che naturalmente non comprenderà la partecipazione di Vieri dopo la rottura annunciata e spiegata sui social nei mesi scorsi. Non resta che aspettare per scoprire cosa hanno in serbo i tre ex calciatori nerazzurri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA