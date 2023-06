Conor McGregor, la gag finisce male: pugno alla mascotte che finisce in ospedale. Cosa è successo

di Redazione web

Conor McGregor ci è ricascato. Il lottatore irlandese ha mandato al pronto soccorso la mascotte dei Miami Heat, squadra americana dell'NBA. Ma non sarebbe dovuta finire così. Si trattava, infatti, di una scenetta che avevano preparato prima, ma durante l'esecuzione, qualcosa è andato storto e Conor McGregor ha perso il controllo. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Conor McGregor a Facchinetti: «Non mi dispiace, te lo sei meritato». Poi cancella il tweet

McGregor ko contro Khabib, poi la maxi-rissa a fine incontro: ecco cosa è successo

Che cosa è successo

Conor McGregor si trovava al Kaseya Center, a Miami per seguire la gara 4 delle finali NBA che vedeva i Miami Heat contro i Denver Nuggets. Durante un timeout nel terzo quarto di gara, il lottatore irlandese è intervenuto al centro del campo per sponsorizzare uno spray contro il dolore. Conor e Burnie, la mascotte del Miami Heat, avevano programmato un siparietto divertente. La mascotte si è presentata, infatti, vestita da pugile con guantoni e cinturone, mettendosi in posa per inziare un vero e proprio combattimento.

Ma Conor McGregor ha steso Burnie con un gancio sinistro, poi ha tirato un altro pugno sul volto mentre la mascotte era a terra. Ha poi usato lo spray prima di uscire dal campo, ma il pubblico non è stato molto contento della scena perché ha iniziato a fischiare perché lo scherzo era stato troppo violento.

Burnie, la mascotte è rimasta stesa a terra e il ragazzo all'interno della maschera è stato portato urgentemente al pronto soccorso perchè era svenuto. Fortunatamente nulla di grave, ma Conor McGregor non ha di certo fatto una bella figura. Chissà cosa sarà stato a far perdere il controllo al lottatore irlandese.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA