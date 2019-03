Conor McGregor, il lottatore irlandese arrestato a Miami: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi guai per. Il lottatore irlandese di arti marziali miste, due volte campione della UFC, è stato infattidalla polizia anella notte tra domenica e lunedì.è stato arrestato dalla polizia di Miami dopo averche gli stava scattando alcuneall'uscita di un locale. Il lottatore irlandese, 30 anni, non ha gradito quell'invasione della privacy ed ha aggredito il malcapitato, sfilandogli lodi mano con la forza e danneggiandolo.Sembra che, dopo aver quasi distrutto lo smartphone, lo abbia preso con sé per poi allontanarsi. La scena è stata immortalata da una telecamera a circuito chiuso e questo ha consentito alla polizia di risalire immediatamente al lottatore. L'arresto è giunto qualche ora dopo:è stato fermato nella sua casa di Miami Beach e per lui è stata fissata una cauzione di 12.500 dollari (poco più di 11mila euro).Al momento,r si sta preparando al prossimo incontro della lega UFC. Il lottatore irlandese non è nuovo a problemi con la giustizia: in passato era già stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza e per una rissa, avvenuta il 6 aprile dello scorso anno, in cui aveva cercato di assaltare un bus a bordo del quale viaggiavano altri lottatori . Anche se non direttamente coinvolto, pochi mesi faera finito di nuovo al centro delle cronache per quanto accaduto dopo l'incontro perso contro Khabib Nurmagomedov . Il lottatore russo, di fede musulmana, era stato bersagliato sia da McGregor che dal suo staff proprio per via del credo religioso e, al termine dell'incontro, Khabib aveva aggredito un membro dello staff dell'irlandese, scatenando una furiosa rissa che ha coinvolto persone sul ring e sugli spalti.