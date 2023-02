Vince grazie all'errore dell'arbitro e decide di rigiocare la gara: il fairplay di Mariaclotilde, 17enne azzurra della scherma

di Daniele Molteni

Non sarà la più forte della classifica ma è sicuramente la prima della graduatoria della sportività. Stiamo parlando di Mariaclotilde Adosini, giovane tiratrice di scherma di Bergamo che, a soli 17 anni, ha dato dimostrazione di grande fair play durante la prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Beauvais, in Francia.

L'errore dell'arbitro che le assegna due punti anziché uno

Mariaclotilde batte l'avversaria, la francese Juliette Baudinot, grazie ad un errore arbitrale e allora ritorna in pedana e questa volta perde uscendo così dalla competizione mondiale. «Ho fatto quello che lo sport mi ha insegnato». Ma cosa è successo? Come riporta Federscherma.it, l'arbitro, sul 13-12 per la transalpina, assegna due stoccate a Mariaclotilde, e non una soltanto. Nessuno sul momento si accorge dell'errore. Tuttavia, poi, l'atleta francese sconfitta si è resa conto di quanto successo e il video lo conferma. Ma la vittoria era stata assegnata all'azzurra ufficialmente.

La decisione dell'azzurra

L'arbitro dice a Mariaclotilde: «Se tu vuoi potremmo tirare l'ultimo minuto del match e cancellare l'errore dell'arbitro». L'azzurra accetta ma questa volta l'esito finale è stato opposto. Queste le parole di Mariaclotilde: «Ho sentito che tornare in pedana sarebbe stato più corretto nei confronti dell’avversaria, nel rispetto del nostro sport». Chapeau. E standing ovation del pubblico di casa.

