Urban Wall, una serata aperta dedicata a tutti i climber con gli atleti Vibram

Vibram annuncia la partnership triennale con Urban Wall, palestra d’arrampicata tra le più grandi d’Europa con sede a Pero, Milano. La nuova collaborazione verrà ufficializzata il prossimo giovedì 21 novembre, in occasione di una serata organizzata presso la palestra, che vedrà coinvolti gli atleti del Climbing Team Vibram e la presenza del Vibram Sole Factor Mobile Lab.



L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto climbing supportato dall’azienda che, dopo aver presentato lo scorso maggio il nuovo Climbing Team Vibram e a Outdoor by ISPO la nuova mescola Vibram XS Flash 2, prosegue con il suo impegno nella ricerca di soluzioni sempre più evolute al servizio degli sportivi. Rafforzare il binomio tra Vibram e l’arrampicata è uno dei principali obiettivi del progetto, come dichiarato da Jerome Bernard, Direttore Sport Innovation Marketing dell’azienda “L’arrampicata indoor porta la montagna nel cuore delle città e le gomme Vibram sono da sempre protagoniste di questo movimento. Intendiamo consolidare sempre di più il nostro rapporto diretto con i climber “urbani”, per rispondere in modo sempre più adeguato alle loro attese e richieste” A proposito della partnership “Quella con Urban Wall è la prima collaborazione nel contesto di un programma su scala europea. Contiamo di annunciare prestissimo le evoluzioni del progetto, che vedrà entro l’anno una seconda partnership in Italia e nuove attivazioni all’estero nel 2020”.



Presso Urban Wall sarà installata la Vibram Resoling Station, un punto di raccolta per scarpette da risuolare accessibile tramite un semplice e pratico procedimento gestito in autonomia dagli utenti. Sarà possibile scegliere il tipo di gomma desiderata, tra la Vibram XS Grip 2 e la Vibram XS Edge, compilare l’apposito modulo e ritirare le scarpette risuolate entro circa dieci giorni direttamente presso il desk della palestra. Vibram e Urban Wall invitano la community dei climber a prendere parte all’happy hour in programma il prossimo giovedì 21 novembre dalle ore 18.30 in via Antonio Gramsci, 29 a Pero. Sarà possibile scalare in compagnia degli atleti Vibram Eva Hammelmuller, Nicolò Balducci e Jorg Verhoeven, partecipare alla Grip Experience e gustare un aperitivo, in una serata animata dall’intrattenimento di Climbing Radio. Mercoledì 20 Novembre 2019, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA