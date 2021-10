Scardina all'assalto del titolo intercontinentale Wbo Supermedi: «Nella mia Milano posso solo vincere»

All'Allianz Cloud di Milano oggi venerdì Daniele Scardina (19-0, 15 KO) salirà sul ring per sfidare Jurgen Doberstein. In palio il vacante titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Una nuova importante tappa per il pugile italiano di avvicinare il sogno mondiale.



Come vive Scardina la vigilia di un match, il 20°, che ha il sapore di un nuovo salto di qualità?

«Assolutamente sì. Mi sono preparato alla grande e sono pronto a salire sul ring e spaccare. Mi sono allenato duramente per dare il massimo. Sono certo di essere ben preparato».



Che tipo di incontro dovranno aspettarsi gli appassionati?

«Quando si sale su un ring, ci sono sempre pericoli. Avrei dovuto affrontare un altro pugile ma poi è stato programmato l'incontro con Doberstein. Ho visionato alcuni filmati e devo dire che è un buon pugile e pericoloso».



Che vantaggio può avere combattere in Italia, a Milano?

«E' la mia città, è casa mia. Per me è un onore e un privilegio poter combattere davanti alla mia gente. Mi è mancato l'appoggio dei miei tifosi, sono felicissimo di ritrovarlo e poter salire sul ring con loro a fare il tifo per me. E' stato strano combattere senza pubblico, bello che ci sia nuovamente gente sugli spalti, anche perché il loro calore lo sento forte».



Sembra evidente che il match di oggi sia una tappa importante verso il Mondiale.

«Un passo alla volta. Ora penso al match contro Doberstein, poi farò le mie valutazioni. Sono concentrato esclusivamente su questa sfida che devo affrontare, non ho altri pensieri in mente; tutto il resto arriva dopo».



A proposito di Mondiale, sorpreso dalla sconfitta di Joshua contro Usyk nei pesi massimi?

«No, perché parliamo di due pugili di altissimo livello. Usyk è più esperto, anche se aveva un peso inferiore al super massimo inglese. Parliamo di due grandi pugili».



Dopo tutti i sacrifici fatti arriverà mai un periodo di riposo?

«Quando sono in preparazione, sono a dieta ferrea. Non vedo l'ora di potermi concedere del buon cibo. Una bella bistecca fiorentina, tanto per cominciare. Nei giorni dopo un match si può».



È vero che dopo il pugilato la passione di Scardina è il trekking?

«Appena avrò del tempo libero, andrò a fare trekking, sport che mi piace moltissimo e mi rilassa. Ma prima devo pensare esclusivamente al match che mi attende all'Allianz Cloud di Milano».

