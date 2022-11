Sabato 26 novembre a Cinecittà World lo spettacolo di SuperFights Roma

di Daniele Petroselli

Torna nella Capitale, dopo il grande successo delle scorse edizioni, SuperFights Roma, il più importante evento di Kickboxing, Muay Thai, Savate PRO e MMA d'Italia. Una serata quella di sabato 26 novembre (dalle ore 20 in diretta streaming su DAZN e successivamente On Demand) praticamente sold-out che, per la grande richiesta di biglietti, è dovuto "migrare" dall'Atlatico Live allo Studio 1 di Cinecittà World.

L’evento presenterà il titolo vacante ISKA (International sport kickboxing Association) cat.95 kg tra il numero 1 mondiale l’australiano Charles Joyner e il romano Mattia Faraoni. Il match, che già si doveva svolgere a giugno a Ostia, era stato rimandato per un malore occorso a Faraoni la notte della vigilia dell'incontro.

Tra gli altri quello di MMA tra Tiziano Ferranti e il francese Adam Meskini, oltre alla sfida tra due campioni del mondo di categorie differenti Christian Guiderdone (mondiale ISKA 77 kg) e il marocchino Musta Haida (mondiale ISKA 72 kg). I due si affronteranno in un cosiddetto "catch weight", in una categoria intermedia a 75 kg.

Altri match interessante quelli dei due romani Roberto Oliva e Leonardo Caputi, che combatteranno rispettivamente in kickboxing e savate pro contro Petros Sacho e Manu Miguez, mentre nella Muay Thai il tunisino Rami Batita del team The King Fight club Milano se la vedrà contro il campione del mondo ISKA di Muay Thai, lo spagnolo Edy Ruiz. Altra grande sfida quella per il titolo nazionale Fight1 Pro vacante cat. 55 kg tra la romana Anna Rotatori e la siciliana Luciana Germano, il derby laziale tra il romano Andrea Storai ed il viterbese Michele Pennacchietti, il match tra Davide Cavarra e l'ucraino Eugenio Paladiev, infine nelle MMA il romano Tiziano Ferranti aprirà la serata contro il francese Adam Meskini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 19:53

