Luna Rossa non molla, è 2-2 la finale di America's Cup contro Team New Zealand

Luna Rossa non molla di un centrimetro. Nella seconda giornata di regata della finale di Americas' Cup 2021 è ancora parità con Emirates Team New Zealand. Un 2-2 emozionante quello maturato nel golfo di Hauraki, di fronte ad Auckland, che fa capire quanto sia tutto in bilico nonostante i bookmakers abbiano dato per spacciata l'imbarcazione azzurra.

Il successo della prima giornata non è stato una meteora, tutt'altro. In gara 3 Luna Rossa, favorita da un vento leggero, ha condotto fin da subito le danze con un vantaggio che è salito ad ogni passaggio di boa: prima 10", poi 27" al terzo, infine un distacco di 37" secondi, netto, senza storia. La vittoria del team condotto da Max Sirena ha spaventato i padroni di casa, che però hanno subito risposto mostrando un atteggiamento ben diverso in gara 4. I neozelandesi infatti hanno preso subito il lato favorevole, ma l'imbarcazione italiana ha ingaggiato una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi. Decisivo un errore di Luna Rossa in strambata, che ha fatto perdere velocità e metri preziosi. La strada per New Zealand si è messa così in discesa, che ha poi chiuso con oltre un minuto di vantaggio.

Domani si torna in acqua per gara 5 e 6 e vedremo se Luna Rossa avrà imparato in fretta la lezione. Certo è che si deve sbagliare il meno possibile. Ma la barca italiana ha dimostrato che anche con venti leggerissimi può giocarsela con i detentori neozelandesi. Insomma altro che passeggiata per New Zealand, Luna Rossa venderà cara la pelle, fino all'ultimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA