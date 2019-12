Finali Vueling Padel Cup MSP: il popolo amatoriale dà spettacolo al Master

Martedì 17 Dicembre 2019, 21:27

Roma è innamorata del padel. Il popolo amatoriale ha dato spettacolo nell'ultima e decisiva tappa della Vueling Padel Cup MSP, che si è chiusa in bellezza, con numeri da record, finali tiratissime e match equilibrati fino all'ultima bandeja. Le sei tappe del tour dei circoli romani iniziato a ottobre hanno fatto registrare oltre 1.000 iscritti, con il Master giocato al Villa Pamphili Padel Club che ha confermato anche un livello tecnico altissimo. Ad aggiudicarsi il torneo maschile sono stati Michele Biondi e Gabriele Manieri; tra le donne hanno trionfato Giulia D'Angelo e Lavinia Frabollini; il torneo misto è andato a Piero Iacopucci e Stefania Giacomini; infine quello principianti, vinto da Massimo Chiampo e Maurizio Ciccioriccio.La Vueling Padel Cup coltiva anche talenti: Michele Biondi, due anni fa, aveva iniziato a giocare a padel nella categoria principianti proprio nei tornei organizzati da MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) e, 24 mesi dopo, eccolo sul gradino più alto del podio della manifestazione amatoriale tra le più prestigiose a livello dilettantistico di uno sport praticato e apprezzato in tutto il mondo.I vincitori sono pronti al decollo: le coppie che si sono aggiudicate la Vueling Padel Cup MSP, infatti, potranno volare verso una delle 40 destinazioni europee operate da Roma Fiumicino con un biglietto di andata e ritorno con le tariffe Basic e Optima. Questo era soltanto uno dei premi, che si aggiunge a racchette da padel griffate Dunlop e occhiali Barkey."Il Master del Villa Pamphili è stata la degna conclusione di una straordinaria edizione della Vueling Padel Cup MSP – ha commentato Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia -. Abbiamo registrato il tutto esaurito in ogni tappa, segno che quella della Vueling Cup è una formula vincente. Ci tengo a ringraziare Vueling per la fiducia, e lo stesso vale per tutte le aziende che hanno scelto di legare il nome a questa prestigiosa manifestazione. Ne approfitto per dare a tutti l’appuntamento con la Coppa dei Club, unico torneo nazionale amatoriale di Padel riconosciuto dalla Fit. E ovviamente alla Vueling Padel Cup MSP del 2020”.