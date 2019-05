Uomini e donne, Muriel Bassi: «Inizio a pensare che non voglio Andrea». Poi lascia la trasmissione

Giovedì 16 Maggio 2019, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Inizio a pensare che non sia la persona che voglio accanto”,cambia idea, la corteggiatrice del trono classico di “” ha molti dubbi sul tronista Andrea Zelletta e infatti, come fanno sapere le anticipazioni sulla rete, si è eliminata dal dating show condotto da Maria De Filippi.Il feeling con Andrea comunque si era perso: “Ho tanti dubbi. Inizio a pensare che Andrea non sia capace di sorridere della mia felicità, ma preferisca vedermi sbraitare in studio per lui – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne - Vuole tirare fuori il mio lato peggiore. Sono stanca di osservare i suoi soliti comportamenti: passiamo insieme una bellissima esterna, piena di emozioni, poi dopo dieci minuti corre tra, le braccia di un'altra corteggiatrice. Sono persino stufa di ascoltare la sua solita giustificazione: "Sono me stesso". Siamo a maggio e mi aspetto di trovare di fronte a me una persona sicura.Non voglio un uomo che non sa ciò che vuole e fa i capricci come i bambini. Mi ha dato della falsa per non essermi presentata alla nostra ultima esterna, ma ho semplicemente seguito l'istinto. La corda prima o poi si spezza. Inizio a pensare che non sia la persona che voglio accanto”.Per lei ha già scelto: “Penso che lui sceglierà Natalia. Per Andrea, lei è sempre stata diversa. Benché si sia creato un bellissimo legame con Klaudia nelle ultime puntate, Natalia sarà sempre più in alto di tutte le altre. Inizialmente credevo che lei fosse finta e tutt’ora ho dei dubbi. Che ci sia dell’interesse da parte sua, però, è innegabile. Ci sono lati del suo carattere che non mi piacciono altri che apprezzo, come il suo saper gestire le situazioni restando sempre equilibrata”.