Uomini e donne, Fabio Colloricchio e la fidanzata: «Saremo genitori» LE FOTO

Cicogna in arrivo per Fabio Colloricchio. L'ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinyan diventeranno genitori per la prima volta. L'annuncio ufficiale arriva tramite un post pubblicato su Instagram: «Finalmente possiamo raccontarvi che fra 5 mesi saremo con una persona in più».

Con qualche tenero scatto che ritrae il test di gravidanza e le prime ecografie, Fabio Colloricchio e la fidanzata hanno annunciato che presto la loro famiglia si allargherà. «Saremo genitori per la prima volta. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (che non sono state poche) questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felice coinvolgervi». Il piccolo o la piccola (ancora non hanno svelato il sesso) nascerà tra 5 mesi: «Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 19:44

