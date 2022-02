Elisa Isoardi, domenica al mare a Ostia: relax e sole nello stesso stabilimento frequentato dall'ex Salvini. Che succede tra i due?

"Stessa spiaggia, stesso mare...". Elisa Isoardi sta trascorrendo una domenica rilassante nello stabilimento balneare "V Lounge" di Ostia, sul litorale romano, gestito da Stefano Di Marzio. Proprio lo stesso posto dove il suo ex fidanzato, Matteo Salvini, aveva trascorso alcune giornate di relax la scorsa estate con la compagna Francesca Verdini e la figlia Mirta. Uno stabilimento molto elegante dove vip e volti noti sono di casa: è frequentato anche dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Oggi su Instagram l'ex conduttrice de "La prova del cuoco" ha postato delle foto mentre è in compagnia del suo cane seduta di fronte al mare, con il vento che le accarezza i capelli: «Questione di sguardi » scrive in didascalia. Un post che ha raccolto migliaia di like da parte dei suoi tanti fan social.

La lunga storia d'amore, durata cinque anni, fra Salvini e Isoardi, è terminata nel 2018. Ora, entrambi hanno preso strade diverse, seppur una serie di sospette coincidenze portino i due ex fidanzati a farli quasi sfiorare sul litorale di Ostia. Pochi minuti fa, inoltre, Elisa Isoardi ha pubblicato una stories Instagram dove si vede il mare, all'imbrunire, e, in sottofondo, la canzone di Irama "Ovunque sarai", in gara al Festival di Sanremo 2022. Una stories piuttosto ambigua: un testo di una canzone d'amore, che si riferisca proprio al suo ex?

Non è la prima volta che la Isoardi viene paparazzata a Ostia. Poco tempo fa, la conduttrice tv di origine piemontese era stata paparazzata mentre baciava l'imprenditore Alessandro Di Paolo, durante una partita di calcio dell’Ostiamare, il cui presidente è Roberto Di Paolo, ossia il padre di Alessandro. Sembrava essere un ritorno di fiamma, visto che Elisa e Alessandro hanno già vissuto una storia d’amore in passato, proprio dopo la fine della relazione tra la showgirl e Salvini.

