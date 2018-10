Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ho trovato nei miei confronti, da parte sua, una mancanza di rispetto. Per me il rispetto è la base di tutto”.Lo ha detto, nel corso della sua prima intervista televisiva adi Eleonora Daniele su Rai1, riferendosi ai motivi che hanno portato a termine la breve relazione sentimentale conLa giovanissima blogger ha raccontato di una frequentazione di un paio di mesi e spiegato che: “Anche in una frequentazione ci vuole rispetto. È un impegno reciproco. Io non ero un gioco, o uno scherzo. Non era una farsa, per me era tutto vero. Nel momento in cui scelgo di avvicinarmi a una persona lo faccio con la testa, lo faccio mettendomi in gioco e soprattutto l’ho fatto senza interesse. Io sono molto comunicativa, sia per il mio lavoro che per il mio carattere. Con lui ho sempre cercato di parlare e di farlo riflettere su determinate cose”.Infine, rispetto alla fine della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, la Cristofoli ha chiarito: “Io non ho fatto parte della loro relazione, non c’entro nulla. Posso dire soltanto che bisogna avere rispetto soprattutto delle persone che si hanno vicino e non bisogna sputare nel piatto in cui si è mangiato, mai”.