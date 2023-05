Cabello: «Dopo Pechino Express, mi rimetto in gioco con un’altra terapia d’urto»

di Donatella Aragozzini

È tornata in tv lo scorso anno come concorrente di “Pechino Express”, dopo aver combattuto per 5 anni contro la malattia di Lyme, ma ora Victoria Cabello vuole recuperare tutto il tempo perso. Da stasera, in prima serata su Tv8, ritroviamo l’ironica conduttrice in “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi”, affiancata nuovamente dal fidato compagno di (dis)avventure Paride Vitale.



Victoria, dopo la rotta asiatica di “Pechino Express”, dove andrete stavolta?

«Andremo a Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool: destinazioni abbastanza convenzionali ma con cose fuori di testa da fare, perché in ogni città tre italiani che vivono sul posto si sfidano tra loro proponendoci, con una componente di sadismo, esperienze insolite, bizzarre, di cui ignoravamo l’esistenza e che mai nella vita avremmo pensato di provare».



Ad esempio?

«Posso solo dire che ci hanno proposto attività spericolate, estreme, tant’è che in Marocco mi sono quasi rotta una spalla, altre semplicemente imbarazzanti... ma tutte molto, molto divertenti».



A cosa è dovuta questa sua svolta all’insegna dell’avventura?

«Dopo essere stata ferma tanto a lungo, non avevo voglia di tornare a fare cose già fatte. “Pechino Express” per me è stata una sfida: è stato un modo per rialzarmi, per rimettermi in gioco non solo televisivamente ma anche umanamente, una terapia d’urto per recuperare tutto il tempo che sentivo di aver perso in quel periodo buio. E “Viaggi pazzeschi” prosegue su quella linea, ne sono anche autrice e ne sono molto orgogliosa».



In questi anni ha lavorato anche ad altri programmi?

«Sì, quando avevo dei barlumi di lucidità buttavo giù delle idee, che ho poi sviluppato quando mi sono sentita meglio. Ho pensato anche a un programma di interviste itinerante, con uno studio gonfiabile per andare in posti inaspettati, in montagna accanto agli impianti sciistici oppure in un autogrill».



In passato ha anche fatto l’attrice: potrebbe tornare a recitare?

«Devo dire che è una cosa che mi stuzzica sempre.

