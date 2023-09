Al cinema con Sky, per tutti gli abbonati biglietti a prezzo ridotto in sala

di Redazione web

Il cinema è una delle grandi passioni degli abbonati Sky. E, oltre al ricchissimo catalogo di film sulla piattaforma, da oggi fino al 30 settembre Sky offrirà a tutti i propri clienti un’opportunità in più per godersi, direttamente in sala, uno dei film in programmazione, anche internazionale, ad un prezzo davvero vantaggioso.

Sky vuole così anche dare un contributo a sostegno del mondo del cinema e delle sale cinematografiche italiane - dopo un’estate di grandi numeri al box office, grazie anche al successo dell’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura.

Al cinema con Sky

Con questa iniziativa, promossa da Sky Extra, tutti gli abbonati potranno richiedere due buoni per andare al cinema pagando solo 3,50 euro a biglietto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 15:09

