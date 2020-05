Rai, via libera del Cda ai nuovi direttori: Orfeo al Tg3, Di Mare alla direzione della terza rete

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilha appena dato ilalle, testate e controllate. Per il nuovo direttore del Tg3,, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno votato a favore l'ad Fabrizio Salini e le consigliere Rita Borioni e Beatrice Coletti. Si sono astenuti il presidente della Rai Macello Foa e i consiglieri Igor De Biasio e Giampaolo Rossi. Per il, hanno votato a favore sempre Salini, Coletti e Borioni, così come si sono astenuti sempre Foa, De Biasio e Rossi. Per la nuova direttrice del Giornale Radio Rai e di Radio1, invece, sono stati 4 i sì: Borioni, Coletti, Salini e Foa. Idem per la nuova direttrice dell'Offerta Informativa Rai.Leggi anche >