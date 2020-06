Pio e Amedeo, grave lutto per Amedeo Grieco: morta la mamma, aveva 57 anni

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 15:36

Grave lutto per, il comico del duo ‘’ diventato celebre soprattutto per la trasmissione di Italia 1. La madre 57enne di Amedeo è infatti venuta a mancare: una notizia circolata nelle ultime ore su Facebook e che lui stesso ha indirettamente confermato, commentando il post di una pagina, Foggia Underground. «Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all’anima», ha scritto.Pochi mesi fa lo stesso Amedeo Grieco aveva postato su Instagram una foto con sua mamma, facendo intendere che la donna avesse dei problemi di salute: «Passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare - scriveva - abbiamo ancora tanti mari da vedere, mamma, insieme perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre».