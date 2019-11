Nunzia De Girolamo a Vieni da me: «Ho avuto paura, il mio primo fidanzato era ossessionato da me»

Lunedì 25 Novembre 2019, 15:38

risponde alle domande al buio dirivelando aspetti della sua vita sconosciuti al pubblico. Conosciuta come ministro e parlamentare e più recentemente per la partecipazione a, racconta dell'esperienza al dance show, dell'allontanamento obbligato dalla politica e del rapporto con la figlia. C'è tempo anche per parlare di fasi della sua vita molto difficili. È stata vittima di bullismo e di un amore malato.«UnÈ iniziato a 15 anni, ha messo in difficoltà la mia famigli. Mi ha tolto serenità, era una persona ossessionata da me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui quando ci siamo lasciati. Era un po’ violento nei modi, non mi ha mai messo le mani addosso, ma mi ha tolto l’aria, avevo paura. Si tratta di un amore che cancellerei dalla mia vita», spiega alludendo al suo primo fidanzato nella Giornata contro la violenza sulle donne.Sempre durante l'adolescenza ha dovuto subireepisodi che ha raccontato a sua figlia quando ha scoperto che anche lei aveva sofferto a scuola. «Aè successa una cosa gravissima. Lei è celiaca e un giorno due bambine le hanno buttato la loro pasta nel piatto… Me lo ha detto dopo 15 giorni dopo… Sono impazzita, ho chiamato il preside e i dirigenti». Un episodio che le ha ricordato quando la prendevano in giro per il suo fisico imponente. Tutto si è poi rimesso a posto, ma conferma quanto essere madre non sia facile: «Sono una mamma molto presente, nonostante la mia vita impegnata. Sacrifico me stessa, classica mamma italiana. Mi rimprovero il mio eccessivo senso di protezione».De Girolamo ha anche dovuto affrontare minacce di morte quando era ministro e si trovava nella«Ho avuto paura, ma qualcuno deve portare avanti le battaglie». E sulla politica si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Me l’hanno fatto lasciare diciamo. Mi hanno fatto un dispetto. Ho provato a rientrare, ma visto che non mi hanno eletto nel mio partito ero esclusa... Mi sono imposta, ho fatto caos, mi sono arrabbiata e sono andata in tv a dire quello che pensavo. Il mio partito metteva una barriera: o sei eletto o sei escluso. Se sei in Parlamento hai una importanza, gli altri sono fuori».