Massimo Gramellini: «Non volevo un figlio perché non volevo lasciarlo orfano come me, ma la vita è più saggia»

Massimo Gramellini è rimasto orfano di madre quando era solo un bambino e a Verissimo ha raccontato di aver scoperto la causa della sua morte dopo tanto tempo. «La vita ti toglie e ti dà, chi nasce in una situazione svantaggiata ha poi altri stimoli», ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin cercando di mandare un messaggio di speranza. La mamma soffriva di depressione e si è lanciata dal quinto piano della sua abitazione.

Leggi anche > Anna Safroncik a Verissimo: «Ho vissuto il dramma di Chernobyl, speravo non accadesse più»

Massimo Gramellini a Verissimo

«Mio padre - ha aggiunto - è morto e non mi ha mai detto la verità. Lui che era un uomo pragmatico, ha raccontato una sola favola nella sua vita e l'ha raccontata a suo figlio per salvare l'immagine della sua mamma». Su questa storia ha scritto il libro best seller dal titolo "Fai bei sogni", la frase con cui la mamma gli ha detto addio nella notte in cui si è suicidata.

Massimo Gramellini a Verissimo

Il giornalista ha affrontato questo dolore e per tanto tempo non ha voluto figli: «Sono diventato papà da molto grande. Io non ho mai voluto fare un figlio perché non volevo lasciarlo orfano. Mi è venuto di farlo a 59 anni, potrò dargli delle cose e altre no, ma proprio la mia esperienza fa capire che la vita è più saggia di noi, bisogna affidarsi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA