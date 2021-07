Justine Mattera, il ricordo del primo incontro con Paolo Limiti: «All'inizio non mi ha guardata, poi...»

Justine Mattera, ospite di “Dedicato” di Serena Autieri su RaiUno è tornata col ricordo alla sua relazione con Paolo Limiti, raccontando il loro primo incontro fuori degli studi dalle Rai, mentre lui cercava una valletta per il suo programma.

Justine Mattera e Paolo Limiti (Instagram)

Justine Mattera a "Dedicato": «Il primo incontro con Paolo Limiti»

Justine Mattera, da poco nelle librerie con “Just me”, ha raccontato dei primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’incontro con Paolo Limiti, conduttore scomparso nel 2017, suo grande amore ed ex marito: «E’ stato un caso – ha raccontato ai microfoni del programma di Serena Autieri - stavo camminando per corso Sempione a Milano con un amico che mi disse “Stanno preparando un programma in tv, cercano una valletta, Secondo me si innamoreranno di te”. In quel momento dalla Rai è uscito Paolo Limiti, l’abbiamo raggiunto e inizialmente non mi ha guardato, poi alza gli occhi, mi fissa e sentenzia: “Sei praticamente Marilyn Monroe, modifico le sopracciglia, taglio i capelli e sarai tu la mia valletta!”. Io abituata agli italiani ho riposto: “Si, a casa tua me lo fai il provino…”, ma le cose poi sono andate in maniera completamente diverse perché lui era un vero professionista. Ha insistito e tutto è cominciato».

La loro è poi diventata una storia d'amore che Justine Mattera non dimentica: «A parte la riconoscenza, Paolo Limiti era un uomo di grande intelligenza, ti raccontava le cose e ti tirava dentro. Era come il sole, quando distoglieva lo sguardo sentivi freddo. Io amo le persone più mature, sentivo di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, era una fonte inesauribile di sapere. Mi ha lasciato una professione e l’amore per la musica e la letteratura. Con lui ho imparato ad amare ancora più l’Italia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 15:42

