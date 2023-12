Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu: «Marta torna per riprendersi il suo Vittorio...»

di Luca Uccello

Gloria Radulescu torna a Il Paradiso delle Signore. Ci torna per riprendersi Alessandro Tersigni. Un ritorno che farà piacere a tutti gli amanti della soap opera del pomeriggio di Raiuno. Un ritorno, quello di Marta Guarnieri che svonvlgerà la vita di tutta la sua famiglia e quella dell’ex marito Vittorio Conti. L'attrice che interpreta Marta e che il 15 dicembre è tornata sul set del Grande Magazzino più amato dopo due anni di assenza. «È stata una grande emozione tornare nella soap e ritrovare i miei compagni di viaggio», ha confidato Gloria a Nuovo Tv.

Per chi se lo fosse dimenticato Marta era fuggita negli Stati Uniti dopo aver scoperto di non poter avere figli e quindi di non poter costruire una famiglia con il suo amato marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Poi però in America succede qualcosa che la spinge. a tornare in Italia.

Un ritorno che farà rumore: Marta ha riabbracciato il padre Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), e ha ritrovato il suo ex marito Vittorio, che però ora è innamorato di un’altra donna, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti).

Intanto in questi due anni Gloria ha viaggiato molto ma ha soprattutto «scritto il mio primo lungometraggio, che ho già inviato al ministero della Cultura, per cui incrocio le dita. Mi sono dedicata allo yoga e al benessere psico-!sico e ho aperto una pagina spirituale sui social, che si chiama Vai Oltre».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA