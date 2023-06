Fiorello da Bruno Vespa, l'appello (in tv) alla figlia: «Vorrei un nipotino. Dacci dentro!»

di Redazione web

Fiorello vuole diventare nonno. A confessario con un pizzico di ironia è lo showman negli studi di Rai 1, ospite da Bruno Vespa che gli lancia un assist durante la puntata. Nel programma "Cinque minuti" ideato dal conduttore di Porta a Porta, Fiorello ha fatto un appello alla figlia per diventare nonno, l'ha sollecito lo stesso Bruno Vespa che ha due figli perché pure lui che vuole diventare nonno. «Dateci dentro», hanno detto. Il riferimento è a Olivia, la figlia che la moglie Susanna Biondo ha avuto da un precedente matrimonio e che per Fiorello è come una seconda figlia.

Viva Radio 2, perchè Marco Mengoni non ha accettato l'invito di Fiorello? Cosa ha svelato il conduttore

Chiambretti in Rai? Fiorello lo incalza: «Saresti l'unico di sinistra, portati una bandiera rossa»

Bruno Vespa e Fiorello desiderio di un nipote

Rosario Fiorello ospite da Bruno Vespa ha rivolto un appello a Olivia per diventare nonno.

«Facciamo un appello ai nostri figli! Dateceli che ne abbiamo bisogno. Forza Olivia!», dice Fiorello incitando anche i figli di Bruno Vespa. Con un caloroso «Dateci dentro», salutano i telespettatori e lasciano la linea ad Affari Tuoi del collega Amadeus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA