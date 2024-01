Filippa Lagerback a 50 anni è radiosa: «Vi svelo il mio segreto di bellezza per una pelle sempre giovane»

di Dajana Mrruku

Filippa Lagerback ha compiuto 50 anni lo scorso settembre e la sua pelle non è mai stata così radiosa e brillante. Ma quale sarà il suo segreto di bellezza? La conduttrice di origine svedese ha detto più volte di non voler ricorrere al botox, tantomeno alla chirurgia estetica, ma nella sua ultima intervista ha raccontato di essersi sottoposta ad un trattamento di bellezza non invasivo che la aiuta a rendere sempre più elastica la pelle e ad accogliere meglio il passare degli anni.

Il segreto di bellezza

«Ho fatto picotage (stimolazione della pelle del viso con l'acido ialuronico), punture con prodotti biorivitalizzanti e mi piacciono le creme.

Il rapporto con Daniele Bossari

Filippa Lagerback ha raccontato anche del segreto per mantenere viva una relazione dopo 20 anni: «Non abbiamo mollato. Abbiamo una storia così importante che voler stare insieme è stato più forte di tutto. A un certo punto ci eravamo detti 'basta', io non riuscivo ad aiutarlo, ma poi entrambi abbiamo pianto tutta la notte e lì ho capito che non volevo rinunciare a lui. Ora abbiamo un nostro equilibrio, ma non mancano alti e bassi, come tutti, ma c'è amore e io ho molta pazienza. Credo che ci abbia aiutato cercare sempre il dialogo, E ora che nostra figlia abita per conto suo ci siamo ripresi degli spazi e ci siamo impegnati a trovare nuovi stimoli. Camminiamo nella stessa direzione ma su binari separati e anche questo è importante».

