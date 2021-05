Carla Fracci viene ricordata anche nel corso di Verissimo. Il programma, che sta mandando in onda il best of della stagione, ha voluto riproporre l'ultima intervista fatta alla ballerina. Il tutto è stato però introdotto da Silvia Toffanin che ha dedicato un pensiero e un ricordo alla etoile.

Leggi anche > Carla Fracci, i funerali: la bara coperta di fiori bianchi. Marito e figlio in lacrime: «Ora sei in cielo, vestita di bianco»

«Per me è stato davvero un onore poter parlare della sua carriera, ma anche della sua vita di nonna, di mamma e di donna», ha affermato la voce della conduttrice. Da sempre molto riservata Carla non ha mai voluto parlare della sua malattia e non lo fece nemmeno in quell'intervista. Proprio in quella chiacchierata con la Toffanin però Carla fece una considerazione che oggi appare ricca di significato: «Il tempo è così: si nasce e si muore, bisogna accettarlo».

Nell'intervista al programma di Canale 5 la Fracci affrontò diversi argomenti come l’infanzia, il successo e l’amore per il marito Beppe Menegatti, il figlio Francesco e i nipoti evitando di raccontare la sua battaglia contro la malattia. Quel capitolo della sua vita ha voluto affrontarlo solo circondata dagli affetti più intimi e sinceri. Ma alla salute la ballerina ha sempre dedicato molto tempo ricoprendo per lungo tempo il ruolo di testimonial della Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite (FIRA).

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA