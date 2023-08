Barbara Palombelli, novità a Forum. «Vuole inserire l'intelligenza artificiale», e su Edoardo Donnamaria...

di Redazione web

La nuova programmazione in casa Mediaset è tutta da scoprire e la curiosità abbonda tra gli spettatori per il nuovo arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Tante facce nuove, ma anche volti ormai familiari, come quello di Barbara Palombelli, al timone di Forum che torna con la nuova edizione l'11 settembre, su Canale 5. Quest'anno la conduttrice ha voluto inserire una nuova grossa novità, ma non è ancora chiaro come verrà utilizzata durante i processi e le sentenze.

Barbara Palombelli e la novità

Barbara Palombelli ha deciso di introdurre nella nuova edizione di Forum l'intelligenza artificiale.

Tra le altre novità, anche l'inserimento nel cast di un avvocato dei minori, in modo che i ragazzi possano essere tutelati al meglio durante le sentenze. Infine, sembrerebbe essere confermata la presenza di Edoardo Donnamaria, per due o tre giorni a settimana.

I fan sono molto curiosi e non vedono l'ora di vedere le novità e gli inserimenti all'interno di Forum.

