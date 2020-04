Ascolti Tv, 27 aprile 2020: Quarta Repubblica e Report meglio di Canale 5

Ascolti Tv di ieri lunedì 27 aprile 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio Il Giro di Boa ha sfiorato la media di 6 milioni di spettatori, pari al 21,5% di share. Su Canale 5 Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello non va oltre il 9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica 6,7%. Su Italia 1 Così è la Vita 7,2%. Su Rai3 Report va forte con il 9,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica vola al 9,5%. Su La7 U-Bot 1,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,9%. Sul Nove Earthflight sorvolando il Pianeta 1%.



In fascia Access Prime Time vince su Canale 5 Striscia la Notizia (5,5 milioni e il 18,7%). Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti 5,4 milioni con il 18,6%. Su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Rete4 Stasera Italia 6,1%. Su Rai2 Tg2 Post 5%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Nel Preserale su Rai1 la replica di L’Eredità 4,4 milioni (19,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,1 milioni (19,1%). Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 12:35

