Ascolti Tv 27 giugno 2019, vince Don Matteo in replica davanti a Grease. Del Debbio chiude con un exploit

Ascolti Tv di giovedì 27 giugno 2019. Su Rai1 Don Matteo è stato visto da 13,3% di share e 2,3 milioni di spettatori. Ha battuto di poco Grease su Canale 5 (2 milioni e 11,9%). Exploit di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 (9%), che ha ospitato Salvini nell’ultima puntata della stagione. Rai2 con Spagna-Francia U21 8,8%, su Rai3 In her shoes al 6,4%, su Italia1 Into the storm al 5,2%, su La7 Atlantide al 3%. In fascia Access Paperissima Sprint su Canale5 16,6%, Techetechetè su Rai1 al 16,2%, Un posto al sole su Rai3 all’8,2%, Otto e mezzo su La7 al 7,5%, Stasera Italia Estate su Rete4 al 5,4%. Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 21,5%, Caduta libera! su Canale5 al 20,9%. Venerdì 28 Giugno 2019, 10:48

